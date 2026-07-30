Heute ist der 30. Juli - damit ist etwas mehr als ein halbes Jahr um, aber weltweit sind die ökologischen Ressourcen für das gesamte Jahr aufgebraucht.

Das hat die Umweltorganisation "Global Footprint Network" ausgerechnet und hat für heute den ”Erdüberlastungstag” ausgerufen. Demnach ist der ökologische Fußabdruck in Industriestaaten besonders groß. In Deutschland beispielsweise waren die natürlichen Ressourcen schon am 10. Mai verbraucht.

Wie Umweltminister Carsten Schneider von der SPD dazu der "Rheinischen Post" sagte, ist das Engagieren für Klimaschutz enorm wichtig. Deshalb würden in Deutschland auch unter anderem erneuerbare Energien weiter ausgebaut.