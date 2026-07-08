Ab welchem Alter fangen wir Menschen eigentlich an zu tanzen? Und was passiert dabei im Gehirn?

Eine Studie mit Beteiligung der Unis Heidelberg und Wien zeigt jetzt: Das Hirn von Babys kann schon ab drei Monaten Musik verarbeiten. Komplexere Bewegungen kommen später dazu.

Das Forschungsteam hat knapp 80 Babys im Alter von drei, sechs und zwölf Monaten Kinderlieder vorgespielt. Währenddessen wurden ihre Gehirnaktivitäten und ihre Körperbewegungen getrackt. Und raus kam: Schon bei den drei Monate alten Babys war die Hirnaktivität beim Musikhören verstärkt. Ab zwölf Monaten machten die Babys dann komplexere, strukturierte Bewegungen. Laut den Forschenden waren die auch schon ein bisschen rhythmisch - wie beim Tanzen. Ein richtiges synchronisiertes Im-Takt-Wippen gabs noch nicht. Für die Forschungsgruppe zeigen ihre Ergebnisse, dass Musik für Babys schon früh mehr als nur Hintergrundrauschen ist. Zusammen singen, im Rhythmus wiegen und andere musikalische Beschäftigungen können schon im ersten Lebensjahr wertvoll für die Entwicklung sein.



