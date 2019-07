In Lettland soll das wahrscheinlich größte Klavier der Welt Musik-Liebhaber anlocken.

Der deutsch-lettische Klavierbauer David Klavins hat das 6 Meter hohe (gemessen am Rahmen) Klavier in einem Konzerthaus in der Hafenstadt Ventspils installiert. Beim Spielen des Klaviers sitzt der Pianist auf einem Balkon mehrere Meter über den Köpfen der Zuhörer. Die Klaviersaiten sind bis zu 4,70 Meter lang.

Das Riesenklavier hat gute Chancen, offiziell ins Guinness-Buch der Rekord aufgenommen zu werden. Darum geht es Klavins aber nicht, er sagt, dass er den bestmöglichen Klang für Musiker und Zuhörer erreichen will. Seiner Meinung passen zu dem Instrument am besten sehr expressive Stücke, zum Beispiel Rachmaninow.

Der Bürgermeister von Ventspils hofft jetzt, dass viele Touristen kommen, um das Riesenklavier zu sehen und zu hören.