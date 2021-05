Aus der Luft betrachtet, zum Beispiel vom Flugzeug aus, ergeben sich dafür erstaunliche Abbilder von Menschen, Tieren oder geometrischen Figuren. Weltweit bekannt sind die Nazca-Linien in Peru, die schon vor 2000 bis 3000 Jahren in die Wüste gescharrt wurden.

Wenn es um die Größe geht, stellt eine Geoglyphe in der indischen Thar-Wüste die Nazca-Linien allerdings in den Schatten. Wie Forschende aus Frankreich berichten, ist die ovale Spirale mehr als 700 Meter lang und gut 200 Meter breit. Sie ist demnach die größte einer Gruppe von Geoglyphen in der Nähe des Ortes Boha - und größer als andere anderen, die bisher weltweit entdeckt wurden. Mit einem geschätzten Alter von ein paar hundert Jahren, sind sie allerdings deutlich jünger als die Nazca-Linien in Peru.

Welchen Zweck die Geoglyphen von Boha hatten, ist unklar. Möglicherweise war der Akt ihrer Erschaffung auch entscheidender als das Ergebnis. Entdeckt wurden die Geoglyphen übrigens erst mal per Google Earth, bevor die Forschenden sie mit Drohnenbildern näher untersuchten.

*Bei dem hier abgebildeten Foto handelt es sich um ein Symbolbild, das die Linien von Nazca in Peru zeigt.