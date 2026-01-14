In Rio de Janeiro in Brasilien war es in den letzten Tagen ziemlich heiß - zum Teil sind die Temperaturen auf über 40 Grad gestiegen.

Unter der Hitze leiden auch Tiere. Ein Zoo in Rio hat sich deshalb was zum Abkühlen überlegt - und hat Jaguaren, Affen und anderen Tieren Eis am Stiel gegeben. Eine Gruppe Affen bekam von den Tierpflegern zum Beispiel Eis aus Wassermelonen, ein Jaguar-Weibchen gefrorenes, gehacktes Huhn.

Auch für freilebende Tiere ist die Hitze in Brasilien zum Teil ein Problem. Vor gut zwei Jahren waren in einer Hitzeperiode im Amazonasgebiet zum Beispiel mehr als 100 tote Süßwasserdelfine in einem See gefunden worden. Der hatte sich auf fast 40 Grad erhitzt.

Die extreme Hitze in Brasilien geht oft auf das Wetterphänomen El Niño zurück - und auf die globale Erderwärmung.

Ein Video von den Eis essenden Zootieren findet ihr zum Beispiel hier.