Immer wieder springen Krankheitserreger von Tieren auf den Menschen über - die Gefahr kennen wir nicht zuletzt seit der Covid19-Pandemie.

Ein großer Gefahrenherd dabei ist der Handel mit Wildtieren, schreibt ein Forschungsteam im Fachjournal Science. Gerade Säugetiere haben Viren oder Parasiten, die sie an den Menschen weitergeben können.

40 Jahre Wildtierhandel ausgewertet

Die Forschenden haben sich 40 Jahre Daten vom Wildtierhandel angeschaut. Und schätzen: Jedes Jahrzehnt Handel mit einer Tierart bedeutet einen geteilten Krankheitserreger mehr.

Am gefährlichsten ist der Handel mit lebenden Tieren, etwa für den Haustiermarkt. Aber auch bei der Herstellung von Wildtierprodukten - aus Fleisch, Fell oder Zähnen - kommen Menschen in Kontakt mit potenziellen Krankheitserregern.