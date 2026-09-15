Durch welche Krankheiten gehen den Menschen in Deutschland die meisten Lebensjahre verloren?

Dazu gibt das Robert-Koch-Institut Daten zur sogenannten Krankheitslast raus. Und laut den aktuellen Zahlen verursachen koronare Herzleiden, also Erkrankungen der Herzgefäße, die meisten verlorenen Lebensjahre. Dahinter folgen Lungenkrebs, Schlaganfälle, chronische Lungenkrankheiten, und Alzheimer- und Demenzerkrankungen.

Außerdem wird auch erfasst, wie viele GESUNDE Lebensjahre verloren gehen. Da sind die Hauptursachen Schmerzen im unteren Rücken, gefolgt von Kopfschmerzerkrankungen, Angststörungen, Diabetes und depressiven Störungen.

Unterschiede gibt's beim Geschlecht: Bei Frauen ist die Krankheitslast durch Schmerzen im unteren Rücken am höchsten. Bei Männern verursacht die koronare Herzkrankheit die höchste Krankheitslast.

Die Krankheitslast stellt laut RKI datenbasiert dar, welchen Gesundheitszustand eine ganze Bevölkerung hat. Die Daten sind frei zugänglich - und können zum Beispiel Hinweise an Forschung und Politik liefern, wie die Gesundheitsversorgung verbessert werden könnte.