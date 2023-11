Eine Mauer kann man zum Beispiel aus Ziegelsteinen bauen - dafür setzt man viele immer gleich geformte Steine aufeinander und verklebt das Ganze mit Mörtel.

Man kann es aber auch anders machen - bei der sogenannten Trockenmauer. Dafür puzzelt man unterschiedlichste Steine so zusammen, dass sie optimal ineinandergreifen und ohne Mörtel halten. Das ist bisher eine ziemliche Fummelei mit viel Handarbeit. Ein Forschungsteam aus der Schweiz lässt das Ganze jetzt aber von einem autonomen Bagger machen.

Bagger sucht passende Teile

Der Roboter kann aus herumliegenden Natursteinen und Bauschutt eine sechs Meter hohe Trockenmauer bauen. Dazu scannt der Bagger die Form der herumliegenden Steine und berechnet, an welcher Position sie am besten in die Mauer passen. Dann legt er die Steine mit seiner Greifschaufel aufeinander, bis die Mauer fertig ist. Das System ist laut den Forschenden nicht nur bequem, sondern spart auch Ressourcen und Energie - weil Bauschutt genutzt werden kann und nicht erst Steine geschlagen und transportiert werden müssen.