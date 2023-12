Nicht nur im Haushalt könnte ein dritter Arm manchmal nützlich sein. Robotik-Fachleute hoffen, die Produktivität von Menschen in Zukunft auch in verschiedenen Berufen steigern zu können - mit einem zusätzlichen, künstlichen Arm, der intuitiv zu bedienen ist, mit Augen und Brustmuskeln.

Experiment mit drittem Arm

Experimente an der Technischen Hochschule Lausanne zeigen, dass Menschen dazu grundsätzlich in der Lage sind. In virtuellen und realen Umgebungen bekamen 65 Freiwillige einen Robotorarm vor die Brust gespannt. Steuern konnten sie ihn dann mit ihren Augenbewegungen und leichten Bewegungen des Zwerchfells.



Nach etwas Übung könnten die Versuchspersonen damit eine Reihe einfacher Aufgaben erledigen - laut den Forschenden ohne dass Atmung, Sprache oder Sicht beeintächtigt waren. Sie glauben, dass zusätzliche Gliedmaßen künftig in der Chirurgie oder Industrie helfen könnten.