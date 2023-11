Viele Tiere und Pflanzen stellen bittere Stoffe her, um nicht von Räubern gefressen zu werden, weil denen das nicht schmeckt. Jetzt ist klar: Auch Haie, Sägefische und Rochen erkennen die Geschmacksrichtung bitter.

Das zeigt eine neue Studie der Uni Köln und der TU München. Die Forschenden haben dafür keine Geschmackstests mit Haien durchgeführt, sondern deren Gene analysiert. Das ist bei Haien gar nicht so einfach, denn Haie haben verdammt viele Gene, die meisten gibt es doppelt und dreifach. Da dauert das Suchen relativ lange. Das Bitter-Gen haben die Forschenden aber nur einmal gefunden. Deshalb sagen sie: Das ist das ursprüngliche Gen, unser Bitter-Gen ist verwandt mit dem der Haie.

Weil Haie sich evolutionär schon vor 500 Millionen Jahren von den menschlichen Vorfahren getrennt haben, müssen unsere Vorfahren also auch schon genauso lange schmecken können, was bitter ist. Allerdings hat sich das Bitter-Gen über die Jahrmillionen verändert. In den Tests der Forschenden konnte die "Haiversion" 11 Bitterstoffe erkennen, Menschen hätten aber fast 100 erkannt.