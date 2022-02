Forschende der Rice Universität in Houston in den USA haben jetzt eine Methode entwickelt, Seltenerd-Metalle aus Abfallstoffen zu gewinnen. Sie kommen in der Asche der Kohleverbrennung vor oder auch im Bauxitschlamm bei der Aluminium-Gewinnung. Diese Abfall-Methode war auch vorher schon möglich, aber extrem aufwändig, teuer, umweltschädlich und wenig effizient. Die neue Methode heißt "Flash Joule Heating". Dabei werden seltene Erden wie Yttrium, Terbium oder Neodym in sekundenschnelle durch eine art Blitzverdampfen aus den Abfällen herausgelöst.

Die neue Methode des kurzen schnellen Erhitzens ist den Forschenden zufolge rund doppelt so effektiv wie vergleichbare bisherige Verfahren. Auch starke Säuren, die sonst dafür eingesetzt wurden, kommen dabei nicht mehr zum Einsatz. Laut Studie würde sich ein Abbau von seltenen Erden aus Abfallstoffen im großen Stil lohnen.