Im Meer leben Einzeller, die nutzen Seegras um in andere Meeresregionen zu trampen.

Meeresbiologinnenen und -biologen auf dem deutschen Forschungsschiff METEOR haben im Roten Meer Hinweise auf diese Mitfahrgelegenheiten gefunden. Die Einzeller, um die es geht, heißen Kammerlinge. Sie haben Kalkschalen und leben eigentlich im flachen Wasser in Küstennähe.

Die Forschenden haben aber auch in Proben aus bis zu 1000 Meter Tiefe immer wieder Kalkschalen von Kammerlingen entdeckt. Einige waren fest mit Seegrasresten verbunden. Dieselbe Art dieser Einzeller haben die Forschenden auch in flachem Wasser an Seegras gefunden.

Diese Kammerlingart kommt aus dem Roten Meer, breitet sich in letzter Zeit aber auch im Mittelmeer aus. Die Forschenden glauben, dass die Einzeller sich so schnell ausbreiten können, weil sie mit dem Seegras mitreisen.