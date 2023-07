Der Rotschwanz-Garra ist ein Fisch, den Leute gern im Aquarium halten - er gilt nämlich als besonders pflegeleicht.

Er ist grau-grünlich, wird ungefähr sieben Zentimeter lang, der Schwanz ist leuchtend rot, und auf der Stirn hat er ein kleines Horn. Obwohl die Tiere in Aquarien oft vorkommen, sind sie wissenschaftlich bisher noch gar nicht erfasst worden. Dafür muss man sie nämlich in ihrer natürlichen Umgebung beobachten - und in freier Wildbahn kommen sie gar nicht so oft vor.

Er hält sich mit Unterlippe an Felsen fest

Forschende aus Thailand und den USA schreiben, dass sie die den Rotschwanz-Garra (Garra panitvongi) nur in einem sehr abgelegenen Gebiet am Ataran-Fluss zwischen Thailand und Myanmar gefunden haben. Bekannt war schon, dass Garra-Fische in schnell fließenden Gewässern leben und sich mit der Unterlippe an Felsen festhalten während sie fressen. Sie kratzen Algen von Felsen ab, auch das macht sie fürs Aquarium beliebt. Das Horn haben die Rotschwanz-Garras vermutlich, um gegen Artgenossen zu kämpfen.



Hinweis: Die Fische auf dem Foto sind keine Rotschwarz-Garras.