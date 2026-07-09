In Rotterdam wird auf ziemlich "schmierige" Art an einen verstorbenen Künstler erinnert.

Ein Museum hat über 350 Kilo Erdnussbutter auf dem Boden verteilt. Damit soll der Künstler Wim T. Schippers geehrt werden. Er starb letzten Monat im Alter von 83 Jahren. Schippers hatte immer wieder ungewöhnliche Kunstaktionen gestartet - unter anderem auch den Erdnussbutterboden. Bei einer Ausstellung in den 90ern fragte er mal: "Ist es nicht fantastisch, dass wir alle hier stehen und uns Erdnussbutter angucken?"

Für die Neuauflage jetzt haben Mitarbeiter des Museums 40 Eimer davon auf 25 Quadratmetern verteilt und glattgestrichen. Ein niederländischer Lebensmittelhersteller hat die Erdnussbutter gespendet.

Schippers war nicht nur Künstler, sondern auch Autor für TV-Produktionen. Außerdem hat er in der niederländischen Version der Sesamstraße den Ernie gesprochen.