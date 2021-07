Wer bei Google Maps eine günstige Route von A nach B sucht, dem wird auf Wunsch auch eine Bahnverbindung angezeigt.

Ärgerlich ist nur, wenn der Zug Verspätung hat und man das nicht mitbekommt – denn das wurde bisher bei der Verbindungsplanung von Google nicht angezeigt. Aber das soll sich jetzt ändern. In Zukunft sollen in Google Maps Infos zu den Fernverkehrszügen der Bahn in Echtzeit angezeigt werden. Außerdem soll es einen direkten Link zur DB-Ticketbuchung geben. Die Bahn will damit nach eigenen Angaben den Zugang zu ihren Reiseangeboten erleichtern. Zunächst gibt es die Echtzeit-Infos zu Verspätungen oder Gleiswechseln aber nur für ICEs, ICs und ECs – insgesamt für rund 800 Fernzüge pro Tag. Auch Daten zu Zügen, die in Nachbarländer fahren, sollen integriert werden.