Wer im Büro arbeitet, wünscht sich in der Regel mehr Stille.

Eine Yougov-Umfrage hat ergeben, dass eine ruhige Arbeitsumgebung 95 Prozent der Befragten sehr oder eher wichtig ist. Als besonders störende Geräusche nannten die Teilnehmenden Gespräche, Telefonate und Calls von Kolleginnen und Kollegen, insbesondere wenn die ohne Kopfhörer geführt wurden. Mit deutlichem Abstand folgen Hintergrundgeräusche wie Lüftung, Drucker oder Kaffeemaschine. Tastaturgeräusche und Mausklicks störten die wenigsten.

Zwei Drittel der Befragten gaben auch an, dass ihr Ruhebedürfnis in den letzten Jahren gewachsen ist. Gleichzeitig konnten gerade mal 41 Prozent erkennen, dass andere im Büro auf ihre Lautstärke achteten. Von sich selbst gab gut die Hälfte an, bewusst rücksichtsvoll zu sein.

Welche Folgen Krach für die Arbeitsleistung hat, wurde nicht untersucht - allerdings gaben 70 Prozent der Befragten an, dass ihre Konzentration beeinträchtigt ist.

Hier berichtet auch das Handelsblatt.