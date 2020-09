Unser Körper ist ganz gut darin, Stress abzubauen - er aktiviert dafür das parasympathische Nervensystem, kurz PNS.

Neuropsychologinnen und -Psychologen aus Konstanz forschen daran, das PNS zu stimulieren, um stressbedingte Krankheiten besser behandeln zu können. In den Scientific Reports schreiben sie, dass nur zehn Minuten ruhig an einem Tisch sitzen oder zehn Minuten Massage ausreichen, um das PNS zu verstärken.

In beiden Fällen - Ruhe und Massage - hatten die Testpersonen messbar weniger mentalen und körperlichen Stress. Die Forschenden konnten die Effekte unter anderem an der Herzfrequenz und mittels Befragung messen. Im Vergleich zur Ruhe baute die Massagetechnik allerdings noch mehr körperlichen Stress ab. Konzipiert hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Kopf-Nacken-Massage und eine Schulter-Nacken-Massage - beide verstärkten das PNS gleich stark, die Hauptsache dabei war, Druck auf den "Vagusnerv" auszuüben - er ist der größte Nerv im PNS und verläuft vom Hirn bis in den Bauchraum.