Die Telefonzelle - für viele von uns gilt sie wohl als Überbleibsel aus vergangenen Zeiten.

In Russland hat ein Abgeordneter die kleinen Häuschen wieder ins Gespräch gebracht. Laut staatlichen Medien hat er im Parlament den Vorschlag gemacht, wieder mehr Telefonzellen aufzustellen, damit die Menschen weiter Kontakt halten können. Hintergrund ist, dass immer wieder in Städten und Regionen in Russland die Kommunikationsnetze down sind. Die Regierung sagt, dass sie aus Sicherheitsgründen das Netz abschalten lässt - wegen Angriffen aus der Ukraine. Aktivisten halten das für vorgeschoben. Denn seit Jahren baut die Regierung Kontrolle und Zensur im Netz aus.

So oder so: Für viele Menschen in Russland ist es zuletzt schwieriger geworden, zum Beispiel Verwandte zu erreichen. Apps funktionieren nicht. Und in Supermärkten muss öfter wieder bar bezahlt werden.