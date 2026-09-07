Russland und Nordkorea rücken offenbar immer weiter zusammen. Zwischen den beiden Ländern gibt es jetzt zum ersten Mal eine direkte Straßenverbindung - heute wurde eine Brücke über den Grenzfluss Tumen eröffnet. Die direkte Grenze zwischen den Ländern ist nur 17 Kilometer lang.

Täglich sollen an dem Grenzübergang um die 300 Fahrzeuge abgefertigt werden. Nordkorea will dadurch Zugang zu einem Handelsweg bekommen, der bis nach St. Petersburg im Nordwesten Russlands geht. Nordkoreanische Privatleute können die Bücke aber nicht nutzen, sie dürfen das Land nicht verlassen

Russland und Nordkorea arbeiten seit mehreren Jahren immer enger zusammen. Zum Beispiel kämpfen fast 15.000 nordkoreanische Soldaten im Ukraine-Krieg - außerdem liefert Norkorea Munion nach Russland.