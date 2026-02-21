Das sogenannte Gulag-Museum in Moskau erinnerte an die berüchtigten Straf- und Arbeitslager in der Sowjetunion.

Vor anderthalb Jahren haben die russischen Behörden das Museum schließen lassen. Offiziell wegen des Brandschutzes. Fachleute sagen aber, dass Russlands Machthaber Wladimir Putin die Erinnerung an die Terrorherrschaft von Josef Stalin auslöschen will.

Jetzt haben die Behörden mitgeteilt, dass das Museum durch eine Ausstellung über die Verbrechen der Nazis in der Sowjetunion ersetzt werden soll, wie unter anderem die unabhängige Moscow Times berichtet.

In die sowjetischen Gulags wurden Millionen Kritikerinnen und Oppositionelle verbannt, viele kamen dort zu Tode. Das Museum war eine der letzten Einrichtungen in Russland, die die Unterdrückung während der Sowjetzeit dokumentierten - fast alle anderen sind schon geschlossen worden.