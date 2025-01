Auf glatten und nassen Oberflächen rutschen wir Menschen immer mal aus. Der Gecko aber nicht. Deshalb hat ihn sich ein Team unter Leitung der portugiesischen Universität Minho zum Vorbild genommen - beziehungsweise seine Füße.

Geckofüße haften deshalb so gut auf nassen Oberflächen, weil auf ihnen sehr schmale Rillen für Kapillarkräfte sorgen. Das Wasser wird durch diese Kräfte in die Rillen gesaugt und der Sog hält den Gecko auf der rutschigen Oberfläche fest. Zusätzlich sind die Rillen auch noch hydrophil - halten das Wasser also besonders gut fest.

Im Fachmagazin Applied Materials and Interfaces beschreibt das Forschungsteam nun ein Material, das diese wasser-festhaltenden Rillen imitiert: Ein Silikonkautschuk, der mit Nanopartikeln aus Zirkoniumdioxid angereichert ist. Schon ein dünner Film des Materials haftet auf nassem Eis. Die Forschenden sagen: Die Technologie eignet sich nicht nur für rutschfeste Schuhsohlen. Auch medizinische Anwendungen, etwa bei künstlicher Haut, sind denkbar.