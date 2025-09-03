Großtrappen gehören zu den weltweit schwersten Vögeln, die fliegen können.

Kennt kaum einer mehr, weil sie bei uns fast ausgerottet waren. Aber: Die Großtrappen machen ein Comeback! Zum Beispiel im Zerbster Land in Sachsen-Anhalt - da läuft seit ein paar Jahren ein Auswilderungsprojekt. Gerade werden 16 Jungvögel auf die Freiheit vorbereitet. Dafür gehen die Helferinnen und Helfer vom Förderverein Großtrappenschutz jeden Tag mit den Vögeln spazieren, in einem abgezäunten Schutzgebiet. Ende Oktober sollen die jungen Großtrappen dann komplett freigelassen werden. ((Die Küken schlüpfen laut dem Verein aus Eiern von wildlebenden Weibchen, die sich wahrscheinlich nicht um die Jungen hätten kümmern können. Sie werden per Hand aufgezogen.)) Auch Landwirte unterstützen das Projekt, sie legen zum Beispiel gezielt Brachflächen an, um Lebensraum für die Vögel zu schaffen.

Deutschlandweit gibt es Großtrappen neben Sachsen-Anhalt heute nur in Brandenburg, geschätzt ungefähr 300. Die Vögel werden bis zu 17 Kilo schwer und sind rot-braun-weiß gefiedert.

Fun Fact: Sie behandeln sich möglicherweise selbst mit Pflanzenextrakten, wenn es ihnen schlecht geht! Hinweise darauf haben Forschende vor drei Jahren bei einer Studie in Spanien gefunden.

