An diesem Aktionstag geht es darum, dass sich vor allem Kinder und Jugendliche sicherer im Netz bewegen können. Großes Thema in diesem Jahr ist der Umgang mit KI. Dafür gibt es zum Beispiel Vorträge oder Workshops an Schulen.

Der Safer Internet Day wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen. Die will sich stärker gegen Cybermobbing einsetzen. Dazu stellt sie jetzt auch einen Aktionsplan vor. Es geht zum Beispiel darum, dass es eine EU-weit einheitliche Definition geben soll, damit Betroffene rechtlich einfacher gegen Cybermobbing vorgehen können. Außerdem sollen Social Media Plattformen verpflichtet werden, mehr zu tun.