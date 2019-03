Das liegt unter anderem daran, dass der Safran-Krokus nur im Herbst blüht und für ein Kilo Safran bis zu 200.000 Blüten per Hand geerntet werden müssen. Und: Man kann Safran nicht züchten, die Pflanze ist nämlich unfruchtbar. Es gibt also auch keine Samen, die man aussäen kann. Eine neue Safranpflanze kann man nur aus einer geteilten Knolle ziehen. Und das heißt, dass alle Safranpflanzen auf der ganzen Welt ausschließlich aus Tochterknollen stammen.

Doch wie ist der Safran-Krokus urprünglich entstanden? Darüber rätselt die Wissenschaft schon lange. Jetzt hat ein Forschungsteam aus Dresden das Genom sequenziert und festgestellt: Im Safran-Krokus sind zwei Genome in einer Art von Wildkrokus verschmolzen. Mit diesen Forschungsergebnissen könnte Safran in Zukunft auch neu gezüchtet werden. Und: Man könnte die Pflanze genetisch verändern und so gezielt neue Arten von Safran anbauen.