Pflanzen wachsen nicht irgendwo hin - ihre Triebe wollen ans Licht und die Wurzeln im Boden ans Wasser.

Eine neue Studie im Fachjournal Science zeigt jetzt noch einen weiteren cleveren Trick: Pflanzen-Wurzeln machen im Boden einen Umweg um eine andere verrottende Pflanze - weil die Mikroorganismen, die totes Pflanzenmaterial zersetzen, ihnen gefährlich werden können. Bei verrottendem tierischen Material machen die Wurzeln dagegen keinen Umweg - da sind andere, ungefährliche Mikroorganismen aktiv.

Das Forschungsteam hat dem Trick einen eigenen Namen gegeben: "Saprotropismus", griechisch für "faul/verrottet" und "Richtungsänderung". Die Forschenden haben das Ganze bei mehreren Ackerpflanzen beobachtet - und glauben, dass es noch weiter verbreitet sein könnte.