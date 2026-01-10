In Gegenden, wo es wenig Internet über Kabel gibt oder das abgeschaltet wurde, nutzen Menschen Satelliten-Internet.

Der größte Anbieter ist Starlink - vom US-Raumfahrtunternehmen SpaceX. Das Starlink-Netzwerk wird bald wohl noch größer. Die zuständige US-Kommunikations-Behörde hat SpaceX erlaubt, in den nächsten Jahren 7.500 weitere Satelliten ins All zu bringen - ihre Zahl würde sich damit verdoppeln. Eigentlich wollte SpaceX sogar noch deutlich mehr: Die Entscheidung darüber hat die Behörde vertagt.

Unter der Vorgängerregierung in den USA hatte die Behörde noch die Marktmacht von Starlink kritisiert und mehr ​Wettbewerb gefordert. SpaceX gehört dem umstrittenen Milliardär Elon Musk und kontrolliert fast zwei Drittel aller aktiven Satelliten.