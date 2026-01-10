In Gegenden, wo es wenig Internet über Kabel gibt oder das abgeschaltet wurde, nutzen Menschen Satelliten-Internet.
Der größte Anbieter ist Starlink - vom US-Raumfahrtunternehmen SpaceX. Das Starlink-Netzwerk wird bald wohl noch größer. Die zuständige US-Kommunikations-Behörde hat SpaceX erlaubt, in den nächsten Jahren 7.500 weitere Satelliten ins All zu bringen - ihre Zahl würde sich damit verdoppeln. Eigentlich wollte SpaceX sogar noch deutlich mehr: Die Entscheidung darüber hat die Behörde vertagt.
Unter der Vorgängerregierung in den USA hatte die Behörde noch die Marktmacht von Starlink kritisiert und mehr Wettbewerb gefordert. SpaceX gehört dem umstrittenen Milliardär Elon Musk und kontrolliert fast zwei Drittel aller aktiven Satelliten.