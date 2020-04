Ein Forschungsteam schreibt jetzt im Fachmagazin Nature Astronomy, dass die Energie dafür aus riesigen elektrischen Strömen von Polarlichtern auf dem Saturn kommt. Es hatte Daten der Raumsonde Cassini ausgewertet, die den Planeten lange Zeit erforscht hatte.

Aus den Daten konnten die Forschenden eine Karte erstellen, die die Dichte und die Temperatur der oberen Saturn-Atmosphäre abbildet. So entstand erstmal ein vollständiges Bild der Wärmezirkulation von Pol zu Pol. Dadurch konnten die Forschenden dann verstehen, wie die elektrischen Polarlichter die obere Saturn-Atmosphäre erwärmen: Die Polarlichter treiben Winde an, die die Energie dann verteilen und die Atmosphäre so erwärmen.