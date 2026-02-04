In Saudi-Arabien sollen Kamele bald eigene Pässe bekommen.

Das hat das Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft angekündigt. Ein erstes Exemplar wurde schon gezeigt. Der Pass ist grün, trägt das Staatswappen und ein goldenes Kamel.

Mit den Pässen will das Land seine Kamelherden besser erfassen. Auch der Handel mit den oft sehr teuren Tieren soll stärker kontrolliert werden. Außerdem plant das Ministerium eine zentrale Datenbank. In Saudi-Arabien lebten 2024 rund 2,2 Millionen Kamele.

Die Tiere haben in dem Land einen hohen Stellenwert. Sie gelten als Statussymbol. Es gibt eine große Zuchtbranche und jedes Jahr Schönheitswettbewerbe. Für einzelne Tiere werden teils hunderttausende Euro bezahlt. Das lockt auch Betrüger an. Trotz Verbots werden Kamele immer wieder kosmetisch verändert, etwa an den Mundwinkeln oder an den Höckern.