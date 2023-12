Beim Luft anhalten merken wir schnell, wie gefährlich es für unseren Körper werden kann, wenn wir zu wenig Sauerstoff bekommen.

Aber wie ist das eigentlich mit zu viel Sauerstoff? Auch das kann zu gesundheitlichen Probleme führen - was dabei aber genau im Körper passiert, ist noch nicht gut untersucht.

Ein US-Forschungsinstitut hat sich jetzt genauer angesehen, was im Körper von Mäusen passiert, wenn sie Luft einatmen mit einem hohen Sauerstoffgehalt. Hoch bedeutet ein Anteil von 60 Prozent, normal sind 21 Prozent. Den Forschenden fiel bei den Versuchsmäusen ein bestimmtes Protein auf, das sich daraufhin in der Lunge anreicherte. Dieses Protein ist beteiligt daran, Ribosome herzustellen: Die sitzen in Zellen und werden auch Proteinfabriken genannt. Es gibt also Hinweise darauf, dass zu viel Sauerstoff diesen wichtigen Prozess beeinträchtigen könnte - wie genau, dazu braucht es weitere Studien.

Die Forschenden sagen, ihre Arbeit ist wichtig, weil Millionen Menschen wegen bestimmter Krankheiten zusätzlichen Sauerstoff erhalten. Es gibt Hinweise darauf, dass das die Krankheiten in einigen Fälle schlimmer macht als besser.