Denn bei Hitze wird vor allem in kleinen und flachen Teichen der Sauerstoff knapp. Auch zu viel Nährstoffe im Teich werden dann zum Problem.



Der Chef des Landesfischereiverbandes Brandenburg/Berlin hat der Deutschen Presse-Agentur gesagt, was helfen kann. Er sagt: Zu viel Nährstoff lässt sich vermeiden, indem man darauf achtet, nicht zu viel Futter in den Teich zu geben. Auch in Dorfteiche sollte man kein Futter werfen. Denn alles, was an Futter reinkommt, verbraucht Sauerstoff. Vor allem im Spätsommer, also ab Mitte August ist das wichtig, weil da durch Gewitter zusätzliches Material wie Blütenstaub und Laub in den See kommt.

Sonnensegel und Teichpumpen können helfen



Fachleute empfehlen: Schatten über dem Teich, zur Not mit einem Sonnensegel. Algen und tote Pflanzenteile sollten abgefischt werden. Auch Teichpumpen, spezielle Filter und frisches, kaltes Wasser können helfen.