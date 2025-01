Wer Schlafapnoe hat - der schnarcht mehr und schläft schlechter.

Bei der Schlafapnoe setzt im Schlaf immer wieder die Atmung kurz aus. Und das hat Folgen: Betroffene sind weniger ausgeruht oder können Bluthochdruck bekommen. Und Männer könnten dadurch unfruchtbar werden.

Eine Reproduktionsbiologin der Uni in Newcastle hat verschiedene ältere Studien ausgewertet. Sie sagt, dass für die Fruchtbarkeit entscheidend ist, dass genug Sauerstoff im Hoden ankommt. Durch eine Schlafapnoe oder Krampfadern am Hodensack, könnten die Hoden zu wenig Sauerstoff bekommen. Das verändert dann den Stoffwechsel und die Aktivität verschiedener Gene in den Keimzellen.

Auch Männer, die in hohen Bergen wandern gehen, könnten vorübergehend unfruchtbar werden, weil die Luft dort oben weniger Sauerstoff enthält. Die Wissenschaftlerin schreibt, dass diese Wanderer wieder fruchtbar werden, wenn ihr Körper nach einigen Monaten im Flachland wieder genug Sauerstoff aufgenommen hat.