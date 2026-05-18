Wer vor einer schwierigen Entscheidung steht, kommt schon mal länger ins Grübeln.

Nach einer Studie im Fachmagazin PNAS könnte es aber von Vorteil sein, schnell zu sein. Denn dann kommt offenbar oft eine bessere Entscheidung heraus. Für die Studie haben sich Forschende professionelle Schachturniere angeschaut und einzelne Züge der Spieler analysiert. Gemessen wurde die Zeit, die die Spieler für ihre Entscheidung brauchten. Die Qualität wurde dann mit Schachcomputern abgeglichen.

Heraus kam, dass schnellere Entscheidungen eine höhere Qualität hatten. Warum das so ist, können die Forschenden nicht genau sagen. Eine Erklärung könnte aber sein, dass durch längeres Grübeln die Aufgabe immer schwieriger erscheint. Eine kürzere Entscheidungsdauer könnte dagegen darauf hinweisen, dass der Spieler eine starke Intuition hat - also das richtige Gefühl dafür, was der beste Zug ist.