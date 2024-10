In den USA wächst der Druck auf Tiktok.

Jetzt haben mehrere Bundesstaaten und das Justizministerium die Videoplattform verklagt. Sie werfen Tiktok vor, Kindern und Jugendlichen zu schaden. Die Plattform sei mit Absicht so designt, dass Nutzer und Nutzerinnen immer mehr Zeit dort verbringen wollen. Als Beispiele nennen die Anwälte, dass Videos automatisch starten - dadurch werde immer weiter gescrollt. Und sie kritisieren die weltweit bekannt gewordenen Challenges. Oft geht es dabei auch um gefährliche Mutproben. Tiktok streitet alle Vorwürfe ab. Die Verantwortlichen sagen, es gebe genug Sicherheitsvorkehrungen - und die Nutzungszeit für Minderjährige werde eingeschränkt.



Der Konzern wehrt sich in den USA auch schon gegen ein Gesetz für einen Eigentümerwechsel. Bisher gehört Tiktok der chinesischen Firma ByteDance. Die US-Regierung befürchtet aber, dass die App für Propaganda genutzt werden oder sensible Daten für Chinas Regierung sammeln könnte. Auch das weist Tiktok zurück.