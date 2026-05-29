Wer Gemüse anbaut, kämpft gerade wieder mit Raupen und Schnecken, die viele Pflanzen fast kahl fressen.

Aber Pflanzen können sich auch selbst wehren. Das haben Forschende unter anderem von der University of Washington beobachtet. Wenn Raupen an ihren Blättern knabbern, können sie quasi um Hilfe rufen.

Das Team beschreibt im Fachmagazin Science Advances seine Experimente mit Bohnen in Mexiko: Die Pflanzen haben ein Immunsystem, das auf Raupen reagiert. Rezeptoren erkennen Spuren, die die Raupen hinterlassen und daraufhin produzieren sie Duftstoffe. Die sollen räuberischen Insekten, wie Wespen zeigen, dass es bei ihnen ein leckeres Festmahl zu holen gibt.

Die Forschenden hoffen, dass sich mit ihren Erkenntnissen neue Pflanzenschutzmittel entwickeln lassen.