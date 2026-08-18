Miniroboter, die sich nur mithilfe von Schall fortbewegen - die hat ein Team aus dem Schweizerischen Lausanne entwickelt.
Das klappt, weil die Miniroboter glockenförmige Hohlräume in sich haben. Bei bestimmten Schallfrequenzen fangen die an, so zu schwingen, dass die Luft im Inneren der Hohlräume in einem gebündelten Strahl ausgestoßen wird und den Roboter antreibt.
Auch Drohnen und Boote möglich
Für die Studie im Fachmagazin Science Advances haben die Forschenden mehrere Varianten der Roboter gebaut. Kleine Boote mit verschiedenen Hohlräumen ließen sich durch unterschiedliche Frequenzen ansteuern und so zielgerichtet um Hindernisse herum navigieren. Mit Utraschallfrequenzen trieben die Forschenden außerdem winzige Drohnen an.
Da diese Roboter mit Hohlräumen statt mit magnetischen oder elektrischen Bauteilen funktionieren, können sie besonders klein und leicht gebaut werden. Zum Beispiel könnte man sie als schallempfindliche Strukturen in Bauteile integrieren.