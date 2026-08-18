Miniroboter, die sich nur mithilfe von Schall fortbewegen - die hat ein Team aus dem Schweizerischen Lausanne entwickelt.

Das klappt, weil die Miniroboter glockenförmige Hohlräume in sich haben. Bei bestimmten Schallfrequenzen fangen die an, so zu schwingen, dass die Luft im Inneren der Hohlräume in einem gebündelten Strahl ausgestoßen wird und den Roboter antreibt.

Auch Drohnen und Boote möglich