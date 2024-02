Heute ist ein besonderer Tag - den 29. Februar gibt es ja nur alle vier Jahre.

Das liegt daran, dass 2024 ein Schaltjahr ist - so wie alle Jahre, die man durch vier teilen kann. Aber wusstet ihr, dass es dabei auch Ausnahmen gibt?

Wenn die Jahreszahl auch durch 100 teilbar ist gibt es keinen 29. Februar, das war zum Beispiel 1900 so, und wird auch 2100 wieder so sein. Aber auch von der Ausnahme gibt es wieder Ausnahmen, nämlich wenn das Jahr gleichzeitig auch durch 400 teilbar ist, wie zum Beispiel im Jahr 2000. Der Grund für den zusätzlichen Tag: Die Erde umrundet die Sonne nicht in genau 365 Tagen, sondern in 365 Tagen, fünf Stunden und knapp 49 Minuten. Das nennt man Tropisches Jahr. Damit das auch mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, wird alle vier Jahre ein 29. Februar eingefügt. Würde man das nicht tun, würde zum Beispiel Weihnachten irgendwann in den Sommer wandern. Die Tradition, diesen Tag an den Februar dranzuhängen, stammt übrigens aus dem Alten Rom, denn im altrömischen Kalender war der Februar der letzte Monat des Jahres.

An den letzten beiden Schalttagen, also am 29. Februar 2020 und 2016 wurden in Deutschland übrigens deutlich weniger Kinder geboren als an den anderen Februartagen.