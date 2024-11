Fischernetze sind wahrscheinlich gar keine so moderne Erfindung: Sie könnten schon in der Altsteinzeit verwendet worden sein.

Darauf deuten Schieferplatten hin, die in Gönnersdorf gefunden wurden, einem bekannten Fundort bei Neuwied am Rhein. Ein deutsch-britisches Forschungsteam schreibt im Fachmagazin Plos One, dass auf diesen Platten teilweise Fische eingekratzt sind - und über diese Fischzeichnungen wurden dann Gitterlinien geritzt. Die Forschenden gehen davon aus, dass das Fischernetze oder Fischfallen darstellen sollen.

Die Schieferplatten sind ungefähr 15.800 Jahr alt. Dass die Jäger und Sammler damals schon Fisch aßen, war längst klar. Es fehlten bisher aber Nachweise, wie sie den Fisch fingen. Die Forschenden sagen, dass die Schieferplatten genau die jetzt liefern.