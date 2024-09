Im Mittelmeer haben Orcas in den letzten Jahren immer wieder Schiffe angegriffen.

Das ist an den Küsten Portugals und Spaniens passiert - zuletzt ist diesen Sommer eine Segeljacht gesunken, nachdem sie Kontakt mit Orcas hatte. Die Gründe für diese Angriffe der Tiere auf die Schiffe sind noch unklar. Eine These, die es schon früh dazu gab, wird jetzt von einer neuen Studie untermauert. Die Studie stammt von Forschenden des Bottlenose Dolphin Research Institute in Spanien. Sie sagen: Die Orcas wollen offenbar nur spielen. Die Forschenden sind der Meinung, dass die Wale spielerisch die Jagd auf Thunfisch üben. Dafür haben sie die Bewegungsmuster von Orca-Gruppen verglichen mit denen von Thunfisch-Schwärmen - und die decken sich offenbar.

Die Forschenden erklären damit auch, dass die Orcas es vor allem auf die Ruder der Schiffe abgesehen haben: Die würden sie erst mehrmals rammen, bevor sie sich in sie verbeißen - für das Team auch Zeichen einer spielerischen Jagd.

Die Studie ist im Fachmagazin Ocean & Coastal Management erschienen.