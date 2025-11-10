Dafür haben sie einen abgeflachten Kopf mit einer Saugplatte oben drauf. Damit heften sie sich kopfüber an größere Fische oder Wale und lassen sich mitnehmen. Auf Englisch heißen sie sucker fish, und auf Deutsch werden sie Schiffshalter genannt, weil sie sich auch an Schiffsrümpfen festsaugen.

Jetzt konnte ein deutsch-australischer Meeresforscher seltene Videoaufnahmen der Fische machen. Denn sie hatten sich an Buckelwalen festgesaugt, an denen schon Kameras befestigt waren. Ein Video hat der Forscher auf der Webseite der Griffith University veröffentlicht. Da ist zu sehen, dass die Fische sich offenbar bei starker Geschwindigkeit problemlos am Wal festhalten. Als der kurz auftaucht, lassen sie los - und sind nach dem Eintauchen sofort wieder am Wal.

Davon war der Forscher besonders überrascht. Er schreibt, dass sich die Fische wohl nicht nur mit ihrer Saugplatte am Wal festhalten, sondern auch mit ihrer Rückenflosse.



