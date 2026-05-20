In der Bucht von San Francisco soll ein neues Messsystem Grauwale und andere Walarten vor Kollisionen mit Schiffen schützen.

WhaleSpotter nutzt unter anderem Wärmebildkameras und KI, um typische Signale wie die Atemfontänen von Walen zu erkennen – auch bei Dunkelheit oder Nebel. Kameras an verschiedenen Orten scannen die Wasseroberfläche und erkennen Wale auch noch in mehreren Kilometern Entfernung.

Mögliche Sichtungen markiert eine KI automatisch, anschließend checken Fachleute gegen. Bestätigte Funde werden direkt per Funk an Schiffe in der Region gemeldet. So können Kapitäne frühzeitig abbremsen oder ausweichen.

Das ist dringend nötig: In der stark befahrenen Bucht halten sich immer mehr geschwächte Grauwale auf dem Durchzug auf. Forschende vermuten, dass das mit Nahrungsmangel und dem Klimawandel zusammenhängt.

Allein 2025 sind 21 tote Grauwale in der Region gefunden worden.