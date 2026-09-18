Ameisen aus Astlöchern angeln oder harte Früchte aufbrechen, um ans Fruchtfleisch zu kommen:

Schimpansen haben dazu einige Tricks auf Lager, zum Beispiel nutzen sie Werkzeuge wie Stöckchen oder Steine. In den Frontiers of Psychology beschreibt jetzt ein Forschungsteam, wie die Tiere die lernen. Das läuft ähnlich wie bei uns Menschen: Schimpansen schauen sich die Tricks bei anderen ab.

Das zeigen Videoaufnahmen, die Forschende über viele Jahre von Schimpansengruppen in Westafrika gemacht haben. Da war zum Beispiel zu sehen, wie vor allem Jungtiere die Tricks der anderen genau beobachten und nachahmen, meistens bei ihren Müttern. Eine wichtige Rolle spielt dabei wohl auch das Sich-Ausprobieren-Dürfen. Jungtiere konnten sich oft das Werkzeug ausleihen, ohne Ärger zu bekommen, oder bekamen es absichtlich hingelegt.