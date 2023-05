Menschenaffen können Laute gezielt miteinander kombinieren, um zu kommunizieren - ähnlich wie wir Menschen es beim Sprechen machen.

Kombi aus Warn- und Hilferuf

Für ihre Studie zeigten die Forschenden den Schimpansen Schlangen. Die Affen reagierten mit einer Kombination aus Warn- und Hilferuf. Später spielten die Forschenden den Tieren eine Aufnahme dieses Rufes vor und Aufnahmen von einzelnen Warn oder Hilferufen. Es zeigte sich, dass die Affen am stärksten auf die Kombination der Rufe reagierten.



Die Forschenden sehen darin einen Beweis, dass die Affen die Laute nicht zufällig kombinieren, sondern so, dass sie von anderen Gruppenmitgliedern verstanden werden. Damit, so die Forschenden, sei die Fähigkeit, Laute sinnvoll zu kombinieren wahrscheinlich mehr als sechs Millionen Jahre alt. Damals lebte der letzte gemeinsame Vorfahr von Mensch und Schimpanse.