Trackt ihr auch schon euren Schlaf?

Da gibt es inzwischen viele verschiedene Apps für. Forschende der Uni Bergen haben die unter die Lupe genommen und festgestellt, dass solche Apps vor allem bei jungen Leuten auch einen Effekt auf den Schlaf haben. 15 Prozent der Befragten meinten, dass sie besser schlafen, seit sie Schlaf-Apps benutzen. Aber bei einigen wenigen gibt es den gegenteiligen Effekt: Sie schlafen schlechter.

Das erklären sich die Forschenden so: Wer Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen hat, der könnte mehr Stress haben, wenn die App zeigt, dass er oder sie schlecht geschlafen hat. Dieser Druck könnte den Schlaf dann zusätzlich verschlechtern.

Deshalb empfiehlt das norwegische Team: Wer Schlaf-Apps benutzen will, sollte erst einmal checken, wie gut er oder sie mit so einem Druck klarkommt. Helfen könnte auch, mehr über die verschiedenen Messwerte zu wissen, um sie besser einordnen zu können.

