Fühlt Ihr Euch im Frühling oft schlapp und schiebt es auf die Frühjahrsmüdigkeit? Eine Studie aus der Schweiz zeigt jetzt, dass es dieses Phänomen wahrscheinlich gar nicht gibt.

Die Forschenden haben Hunderte Menschen über ein Jahr lang zum Thema Müdigkeit befragt, fanden aber keine biologischen Beweise für mehr Erschöpfung in dieser Zeit.

Die Forschenden vermuten im Journal of Sleep Research, dass die Frühjahrsmüdigkeit eher eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Und zwar so: Weil der Begriff Frühjahrsmüdigkeit in aller Munde ist, achten Menschen im Frühling auch stärker auf Müdigkeit - und interpretieren die dann als saisonales Symptom.

Die Forschenden sagen auch: Im Ausland gibt es weder den Begriff noch das Phänomen Frühjahrsmüdigkeit. Im Englischen gibt es zwar das "spring fever" - also das Frühlingsfieber. Das hat aber nichts mit Müdigkeit zu tun, sondern eher mit mehr Energie.