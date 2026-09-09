Es gibt da diese besondere Form von Träumen - in denen merken Leute, dass sie träumen. Sie können manchmal sogar die Kontrolle übernehmen.

Luzide Träume nennt man das. Und es gibt schon länger Forschung dazu, ob man diese Art zu träumen gezielt auslösen kann. Für eine neue Studie hat ein internationales Forschungsteam in Schlaflaboren 60 Erwachsene beobachtet, die solche Klarträume schon hatten.

Die Teilnehmenden bekamen vor einem morgendlichen Nickerchen eine Art Luzid-Traum-Training: eine Anleitung zur Selbstwahrnehmung, dazu rote Lichtblitze auf die Augen, eine kurze Melodie ins Ohr und sanfte Vibrationen an der Stirn.

Diese Reize wurden im Schlaf, während der traumintensiven REM-Phase, wiederholt. Das verlängerte laut Studie die Dauer der luziden Träume. Die Wahrscheinlichkeit so ein Erlebnis zu haben, wurde allerdings nicht erhöht. Und Leute, die noch nie Klarträume hatten, haben bei der Studie nicht mitgemacht. Bei ihnen soll das Training aber noch getestet werden.