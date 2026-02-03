Pink Noise, pinkes Rauschen, ist so ähnlich wie weißes Rauschen, klingt nur etwas tiefer und angenehmer - so wie ein Regenschauer.

Viele nutzen das zum Einschlafen, ohne das klar ist, welche Auswirkungen das hat. Ein Team der University of Pennsylvania hat 25 Menschen eine Woche lang ins Schlaflabor gesteckt. Diesen Menschen wurde in der Nacht entweder immer mal wieder Flugzeuglärm vorgespielt, oder pinkes Rauschen oder beides - zur Kontrolle gab es ganz ruhige Nächte und Nächte, in denen sie Ohrstöpsel tragen durften.

Pinkes Rauschen verkürzt die REM-Phase

Ergebnis: Flugzeuglärm führte dazu, dass die Menschen weniger Zeit im Tiefschlaf verbrachten - im Schnitt 23 Minuten weniger. Tiefschlaf ist wichtig für unsere Erholung, Merkfähigkeit und den Abbau von Giftstoffen im Gehirn. Das pinke Rauschen führte dazu, dass die Menschen weniger Zeit in der REM-Phase verbrachten - im Schnitt 19 Minuten weniger.

Die REM-Phase brauchen wir für die Gehirnentwicklung, sie hilft uns auch bei der Regulierung von Emotionen. Wurde beides kombiniert, verkürzten sich Tiefschlaf UND REM-Schlaf und die Probanden schliefen auch insgesamt weniger. Mit Ohrstöpsel gab es diese Effekte nicht.