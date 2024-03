Forschende am schwedischen Karolinska-Institut haben in Befragungen herausgefunden: Menschen fühlen sich älter als sie sind, wenn sie zu wenig geschlafen haben. Befragte mit ausreichend Schlaf fühlten sich dagegen sogar jünger.

Überprüft wurde das in Versuchen: Knapp 190 Teilnehmende sollten über einen Zeitraum von zwei Wochen Schlaftagebuch führen und sie bekamen ein Gerät zur Schlafüberwachung ans Handgelenk. Dazu gab es die Aufgabe, in zwei aufeinanderfolgenden Nächten 9 Stunden und in zwei anderen aufeinanderfolgenden Nächten nur 4 Stunden zu schlafen.

Ergebnis: Nach der Schlafeinschränkung fühlten sich die Versuchsteilnehmenden im Schnitt um mehr als vier Jahre älter. Den Forschenden zufolge ist das auch wichtig, weil das subjektiv wahrgenommene Alter Einfluss auf die mentale Gesundheit haben kann.

Podcast zum Schlafen

Mehr über gesunden Schlaf und Schlafmythen erfahrt ihr im Über Schlafen Podcast mit Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge und Schlafforscherin Dr. Christine Blume.