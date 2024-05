Es gibt Tiere, die stellen sich tot, um ihre Feinde oder Artgenossen zu täuschen.

Würfelnattern gehen aber noch einen Schritt weiter. Würfelnattern sind Schlangen, die in Deutschland sehr selten sind. Sie kommen eher in Südosteuropa vor und in Asien. Forschende der Uni Belgrad haben Würfelnattern an einem See in Nordmazedonien beobachtet. Die Tiere haben viele Feinde, und wenn sie von denen gefangen werden, dann geht das Schauspiel los: Die Schlangen schmieren sich selbst mit Schleim und Kot ein, damit sie ekig riechen. Wenn das nicht hilft, dann stellen sie sich tot. Und zusätzlich klappen sie ihr Maul auf, lassen die Zunge raushängen und lassen Blut aus dem Maul laufen.

Ältere Schlangen zeigten häufiger das komplette Schauspiel-Repertoire. Die Forschenden vermuten, dass sie mehr Erfahrung haben, welche Kombination die Feinde am schnellsten vertreibt.