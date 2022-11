Anakondas gehören zu den größten Schlangen der Welt und jetzt ist offiziell bestätigt, dass es vier Arten dieser Schlangen gibt.

Das haben Forschende anhand von alten DNA-Proben gezeigt. Die lagen seit rund 20 Jahren im Museum König in Bonn. Und jetzt hat sich ein Team um einen Professor aus Georgien die Proben noch einmal angeschaut. In seiner Studie konnte das Team nachweisen, dass die sogenannte Beni-Anakonda eine eigene Art ist. Das Tier war im Beni-Gebiet in Bolivien entdeckt worden. Weil die bis zu vier Meter lange Schlange anders aussieht als andere Anakondas, hatten die Forscher sie schon lange für eine eigene Art gehalten. Bisher war das aber nicht genetisch bestätigt. Die Beni-Anakonda ist olivgrün oder bräunlich und hat schwarze Flecken und Kreise.

Die Studie ist in der Fachzeitschrift Amphibia-Reptilia veröffentlicht.