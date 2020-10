Wie Tomaten Parasiten erkennen

Der Teufelszwirn ist für viele Pflanzen eine echte Plage:

Er rankt an ihnen hoch und saugt sich dann fest. So klaut er den Pflanzen überlebenswichtige Nährstoffe und Wasser. Pflanzen wie Raps, Zuckermais oder Soja sind dagegen machtlos. Nicht aber einige Tomatensorten. Sie können erkennen, wenn der Teufelszwirn an sie heranrankt und fahren dann eine Art Schutzschild hoch - hölzerne Fasern, durch die die Saugnäpfe des Teufelszwirns nicht durchkommen.

Forschende unter anderem der Unis Erlangen und Tübingen haben jetzt entdeckt, wie genau das funktioniert. Man könnte sagen, die Tomate kann den Übeltäter schon riechen: Sie hat einen Rezeptor, der ein bestimmtes Protein in den Zellwänden des Teufelszwirns erkennt. Springt der Alarm an, schmeißt die Tomatenpflanze ihren Verteidigungsmechanismus an.

Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin, dass die Erkenntnisse jetzt helfen könnten, auch andere Kultur-Pflanzen besser vor dem Parasiten zu schützen.